12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
1-055'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Nazillispor'da hedef üst lig!

Yönetimin devredilmesi planı gerçekleşmeyen Nazillispor'da başkanlık görevini sürdüren Şahin Kaya açıklamalarda bulundu.

calendar 12 Ağustos 2025 14:22
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Nazillispor'da hedef üst lig!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi yönetiminin devredilmesi planı gerçekleşmeyen Nazillispor'da halen başkanlığı yürüten Şahin Kaya açıklama yaptı.

Birçok yatırımcıyla kulüp hisselerini satmak için görüşen, Ümir Ambar'la anlaşmasına rağmen ardından anlaşma iptal olan Kaya, hedeflerinin takımı sahaya çıkarıp ligde tutmak olduğunu söyledi. Devir ve logo değişikliği iptal olan, transfer yasağı nedeniyle dağılan kadrosunu takviye edemeyen, çürük raporu çıkan stadını yeni sezonda kullanamayacak siyah-beyazlılarda son olarak sportif direktörlük görevine getirilen Levent Yılmaz da ayrıldı.

Devir hayalleri suya düşen Nazilli'de yeniden kulübün başına geçen mevcut Başkan Şahin Kaya yaşanan süreç ve takımın geleceğine dair konuştu. Kaya ligde kalmayı hedeflediklerini belirterek tek amaçlarının takımı sahaya çıkarmak olduğunu söyledi. Kaya, "Transfer tahtamız kapalı ancak Eskişehirspor'un yaptığı gibi amatör transferle bu engeli aşacağız. Amatör transfer derken profesyonel futbolcuyu da amatör şekilde transfer edebiliyorsun. Amatörden transfer yapacağız diye algılanmasın. Geçtiğimiz sezonda takımımızda olan bazı futbolcu kardeşlerimizle görüşüyoruz. Önümüzdeki günlerde onlar da aramıza katılacak" dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.