Nazillispor'da başkan Şahin Kaya korkuttu

Nazillispor'da Başkan Şahin Kaya geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Nazillispor'da başkan Şahin Kaya korkuttu
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27 Ocak 2025 13:09
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Vanspor'a deplasmanda 3-1 yenilen Nazillispor'da Başkan Şahin Kaya geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırıldı.

Takımla birlikte Van'a giden Başkan Kaya, Nazilli'ye dönüş yolunda Bitlis yakınlarında rahatsızlandı. Şahin Kaya, ilk müdahalenin ardından Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Nazillispor camiası büyük üzüntü yaşarken, Başkan Şahin Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Nazillispor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Vanspor maçı sonrası yolda kalp rahatsızlığı geçiren kulüp başkanımız Şahin kaya Bitlis Devlet Hastanesi'nde müdahale altına alınmıştır. Başkanımızın sağlık durumu iyidir, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."



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