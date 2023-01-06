Nazilli, Altay'dan Erdem'i aldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, 1'inci Lig temsilcisi Altay'dan kanat oyuncusu Erdem Özcan'la anlaştı. Nazilli Belediyespor altyapısından yetişen 20 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık olarak eski kulübünde görev alacağı belirtildi.



Yapılan açıklamada, "Futbola altyapımızda başlayan, 2020-21 sezonunda Altay Spor Kulübü'ne transfer olan ve bu sene 1'inci Lig'de 7 karşılaşmada görev alan Erdem Özcan ile 6 aylık kiralık olarak anlaşma sağlanmıştır. Oyuncumuz Erdem Özcan ve camiamıza hayırlı olsun" bilgileri verildi.





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