Naz Reid, 15 milyon dolarlık opsiyonunu reddedecek

Minnesota Timberwolves'un pivotu Naz Reid'in, The Stein Line'dan Jake Fischer'ın haberine göre 2025-26 sezonu için 15 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddetmesi ve serbest oyuncu piyasasına çıkması bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Naz Reid, 15 milyon dolarlık opsiyonunu reddedecek
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25 Şubat 2025 12:07
Minnesota Timberwolves'un pivotu Naz Reid'in, The Stein Line'dan Jake Fischer'ın haberine göre 2025-26 sezonu için 15 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddetmesi ve serbest oyuncu piyasasına çıkması bekleniyor.

Reid, Haziran 2023'te Wolves ile üç yıllık bir sözleşme imzalamıştı. O dönem Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks ve San Antonio Spurs gibi takımların kendisini takas etmeye çalıştığı biliniyordu.

Reid'in serbest oyuncu döneminde 15 milyon dolardan daha yüksek bir teklif alıp almayacağı net olmasa da, Wolves ile yeni bir kontrat üzerinde anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon 57 maçta 14.7 sayı, 5.8 ribaund ve 2.1 asist ortalamalarıyla oynuyor.


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