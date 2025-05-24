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Naz Aydemir Akyol, Eczacıbaşı'na veda etti; Yeni durak Galatasaray

Naz Aydemir Akyol, Eczacıbaşı'na veda etti, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.

calendar 24 Mayıs 2025 10:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Naz Aydemir Akyol, Eczacıbaşı'na veda etti; Yeni durak Galatasaray
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Tecrübeli pasör Naz Aydemir Akyol, Eczacıbaşı Dynavit kariyerine nokta koydu. 

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duygusal veda paylaşımında, "Turuncu formayla göstermiş olduğun tüm mücadele ve özveri için teşekkürler Naz. Seninle birlikte mücadele etmek bizim için bir gururdu" ifadelerine yer verildi.

YENİ DURAĞI GALATASARAY

34 yaşındaki Akyol'un yeni adresi ise belli oldu. Galatasaray Daikin, deneyimli pasörü kadrosuna katıyor. Sarı-Kırmızılı ekibin başkan yardımcısı Mehmet Cibara, geçtiğimiz haftalarda Arma Sports'a yaptığı açıklamada Akyol ile anlaşma sağlandığını duyurmuştu.


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