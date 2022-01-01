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Nash: "Brooklyn, James Harden'ı takas etmeyecek!"

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, Nets'in yıldız oyuncusu James Harden'ı takas etmeyeceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets koçu Steve Nash, Nets'in yıldız oyuncusu James Harden'ı takas etmeyeceğini söyledi.

Brooklyn'in Harden'ı takas edip etmeyeceği sorulduğunda, Nash yıldız oyuncunun Nets'te kalacağı konusunda net bir açıklama yaptı:

"James ile konuştum ve burada olmak istediğini söyledi. Uzun süre burada kalmak istiyor."

Bir sonraki soruda Nash'ten, Nets'in Harden'ı takas etmeyeceğine dair netlik istendiğinde, Nets koçu cevabını "Evet. Bu doğru." şeklinde yineledi.

Nash, Harden'ın Brooklyn'e olan bağlılığından asla vazgeçmediğini ifade ederken, Harden'ın Nets hakkındaki düşüncelerinin birkaç ayda değişmediğini açıkladı:

"Bu durum geçtiğimiz yaz döneminden beri aynıydı. Sürekli olarak burada olmak istediğini tekrarlamıştı ve biz de her zaman onu burada istediğimizi söylemiştik. Yani değişen bir şey yok."

ESPN'den Adrian Wojnarowski, kanalın 'NBA Countdown' programında Kevin Durant'in Harden'ın Brooklyn'de kalmasını istediğini belirtmişti.


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