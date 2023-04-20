Napoli, Osimhen için servet istiyor!

Serie A devi Napoli, yıldız golcüsü Victor Osimhen'in bonservis bedelini belirledi.



La Gazzetta'da yer alan habere göre; İtalyan ekibi, Victor Osimhen ile ilgilenen takımlardan 150 milyon euro bonservis bedeli talep edecek.



Napoli ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu ile dev kulüplerin ilgilendiği belirtildi.



24 yaşındaki yıldızı Chelsea, Manchester United ve PSG'nin yakından takip ettiği aktarıldı.



Efsane oyuncu Didier Drogba, başarılı isimle ilgili olarak, "Gerçekten PSG gibi bir kulübün radarındaysa nasıl bir yetenek olduğu zaten ortadadır. Ancak gelişimini sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu kulüp bence PSG değil." ifadelerini kullandı.



Nijeryalı golcü, Napoli ile toplamda 93 maça çıktı ve 54 gol, 14 asist yapma başarısı gösterdi.





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