Napoli'nin yeni teknik direktörü Walter Mazzari oldu

Rudi Garcia ile yollarını ayıran Napoli, teknik direktörlük görevine Walter Mazzari'yi getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Napoli'nin yeni teknik direktörü Walter Mazzari oldu
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14 Kasım 2023 18:27
Son güncelleme 14 Kasım 2023 18:58
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, teknik direktör Rudi Garcia ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü açıkladı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada teknik direktörlük görevine daha önce de takımı çalıştıran İtalyan teknik adam Walter Mazzari'nin getirildiği açıklandı.

IGOR TUDOR OLMADI

Napoli'de teknik direktörlük için bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor'un da adı geçiyordu ancak İtalyan ekibi tercihini eski teknik adamı Mazzari'den yana kullandı.

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