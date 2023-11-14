Napoli'nin yeni teknik direktörü Walter Mazzari oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, teknik direktör Rudi Garcia ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik direktörünü açıkladı.



İtalyan ekibinden yapılan açıklamada teknik direktörlük görevine daha önce de takımı çalıştıran İtalyan teknik adam Walter Mazzari'nin getirildiği açıklandı.



IGOR TUDOR OLMADI



Napoli'de teknik direktörlük için bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor'un da adı geçiyordu ancak İtalyan ekibi tercihini eski teknik adamı Mazzari'den yana kullandı.





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