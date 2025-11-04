UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Napoli, sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi.
Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından iki takım da Şampiyonlar Ligi'nde 4 puana yükseldi.
Napoli, Devler Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında sahasında Karabağ'ı konuk edecek. Eintracht Frankfurt, sahasında Atalanta ile karşılaşacak.
Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından iki takım da Şampiyonlar Ligi'nde 4 puana yükseldi.
Napoli, Devler Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında sahasında Karabağ'ı konuk edecek. Eintracht Frankfurt, sahasında Atalanta ile karşılaşacak.