Napoli'den Dendoncker hamlesi

Napoli, transfer için gözüne Aston Villa forması giyen Leander Dendoncker'i kestirdi.



The Athletic'in haberine göre, İtalyan temsilcisi Dendoncker'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.



Napoli'nin henüz Aston Villa ve Dendoncker ile anlaşma sağlamadığı ancak görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.



28 yaşındaki Dendoncker, bu sezon Aston Villa'da 15 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.



