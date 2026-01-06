06 Ocak
Fenerbahçe-Samsunspor
20:30
06 Ocak
West Ham United-N. Forest
23:00
06 Ocak
Granada-Rayo Vallecano
21:00
06 Ocak
Pisa-Como
0-034'
06 Ocak
Lecce-Roma
20:00
06 Ocak
Sassuolo-Juventus
22:45
06 Ocak
Cezayir-Kongo D. Cumhuriyeti
19:00
06 Ocak
Fildişi Sahili-Burkina Faso
22:00
06 Ocak
Sporting CP-Guimaraes
23:00

Beşiktaş, Cengiz Ünder'in bonservisini aldı

Beşiktaş, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'in bonservisini 1,5 milyon euro ödeyerek kalıcı hale getirdi.

calendar 06 Ocak 2026 16:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Cengiz Ünder'in bonservisini aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sezon başında Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan Cengiz Ünder'in geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş, sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder'in bonservisini aldı.

Siyah-beyazlılar, transferin mali şartlarında Fenerbahçe ile anlaşmaya varırken, resmî imzanın kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.


MERT GÜNOK + 1.5 MİLYON EURO

Anlaşma kapsamında Beşiktaş'ın, Mert Günok'un bonservisi dışında Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro ödeme yapacağı öğrenildi. Daha önce sözleşmede yer alan 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu, taraflar arasında yapılan yeni görüşmeler sonucunda revize edilmiş oldu.

Cengiz Ünder'in performansından memnun kalan Beşiktaş yönetimi, ekonomik şartları da gözeterek transferi kalıcı hale getirdi. Siyah-beyazlılar, böylece hücum hattında önemli bir ismi kadrosunda tutmayı başardı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'a transfer olduğu günden bu yana takımıyla 11 maça çıkan Cengiz Ünder, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.