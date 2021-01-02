Naldo: 'Yeni yılda yenilgilerden ders çıkaralım'

Antalyaspor'un tecrübeli futbolcusu Naldo, Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
Galatasaray gibi büyük bir takımdan bir puan aldıklarının altını çizen Naldo, "Son 2 maçta maalesef istediklerimizi sahaya yansıtamadık, kötü mağlubiyetler aldık. Bunun bir şekilde geride kalmalı. 2020 senesindeydi onlar. 2021'in ilk günlerinde Galatasaray gibi lider, büyük ve iyi oyunlu bir takımdan 1 puan aldık" dedi.
Antalyaspor adına yeni bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Naldo, "Yeni bir başlangıç. Son 2 mağlubiyeti geçen senede bırakalım. Oralardan dersler çıkaralım. Oyunumuzu daha iyi seviyeye çıkarmalıyız. Takımı daha da geliştirmeli ve maç maç gitmek düşüncesindeyiz" şeklinde konuştu.
Galatasaray gibi büyük bir takımdan bir puan aldıklarının altını çizen Naldo, "Son 2 maçta maalesef istediklerimizi sahaya yansıtamadık, kötü mağlubiyetler aldık. Bunun bir şekilde geride kalmalı. 2020 senesindeydi onlar. 2021'in ilk günlerinde Galatasaray gibi lider, büyük ve iyi oyunlu bir takımdan 1 puan aldık" dedi.
Antalyaspor adına yeni bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Naldo, "Yeni bir başlangıç. Son 2 mağlubiyeti geçen senede bırakalım. Oralardan dersler çıkaralım. Oyunumuzu daha iyi seviyeye çıkarmalıyız. Takımı daha da geliştirmeli ve maç maç gitmek düşüncesindeyiz" şeklinde konuştu.