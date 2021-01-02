Naldo: "Yeni yılda yenilgilerden ders çıkaralım"

Antalyaspor'un tecrübeli futbolcusu Naldo, Galatasaray'la berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Antalyaspor.com.tr
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Naldo: 'Yeni yılda yenilgilerden ders çıkaralım'
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02 Ocak 2021 21:30
Antalyaspor'un tecrübeli futbolcusu Naldo, Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Galatasaray gibi büyük bir takımdan bir puan aldıklarının altını çizen Naldo, "Son 2 maçta maalesef istediklerimizi sahaya yansıtamadık, kötü mağlubiyetler aldık. Bunun bir şekilde geride kalmalı. 2020 senesindeydi onlar. 2021'in ilk günlerinde Galatasaray gibi lider, büyük ve iyi oyunlu bir takımdan 1 puan aldık" dedi.

Antalyaspor adına yeni bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Naldo, "Yeni bir başlangıç. Son 2 mağlubiyeti geçen senede bırakalım. Oralardan dersler çıkaralım. Oyunumuzu daha iyi seviyeye çıkarmalıyız. Takımı daha da geliştirmeli ve maç maç gitmek düşüncesindeyiz" şeklinde konuştu.



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