Naldo: 'Yeni yılda yenilgilerden ders çıkaralım'

Antalyaspor'un tecrübeli futbolcusu Naldo, Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



Galatasaray gibi büyük bir takımdan bir puan aldıklarının altını çizen Naldo, "Son 2 maçta maalesef istediklerimizi sahaya yansıtamadık, kötü mağlubiyetler aldık. Bunun bir şekilde geride kalmalı. 2020 senesindeydi onlar. 2021'in ilk günlerinde Galatasaray gibi lider, büyük ve iyi oyunlu bir takımdan 1 puan aldık" dedi.



Antalyaspor adına yeni bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Naldo, "Yeni bir başlangıç. Son 2 mağlubiyeti geçen senede bırakalım. Oralardan dersler çıkaralım. Oyunumuzu daha iyi seviyeye çıkarmalıyız. Takımı daha da geliştirmeli ve maç maç gitmek düşüncesindeyiz" şeklinde konuştu.



