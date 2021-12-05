Nageslmann: "Lewandowski cevabı gollerle verdi"

Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Borussia Dortmund maçında rakip taraftarların Lionel Messi şeklinde tempo tutmasını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Nageslmann: 'Lewandowski cevabı gollerle verdi'
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05 Aralık 2021 16:15
Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsman, 3-2 kazandıkları Borussia Dortmund karşılaşmasının ardından konuştu.

Mücadelede son anlarda Robert Lewandowski'ye karşı Borussia Dortmund tribünlerinin 'Messi, Messi' şeklinde tempo tutması için yorum yapan Nagelsmann, "Lewandowski, skoru belirleyici goller attı. Stadyumda Messi için yapılan tezahüratların ardından taraftarlara cevap verdi." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Ballon d'Or'da Robert Lewandowski, Lionel Messi'nin ardından ikinci sırada kaldı.

LEWANDOWSKI'DEN İKİ GOL

Borussia Dortmund - Bayern Münih maçında ise ev sahibi ekibin taraftarları maçın son anlarına 3-2 yenik girmelerinin ardından top Lewandowski'ye geldiğinde Messi şeklinde tezahürat yaptı. Karşılaşmada Lewandowski, attığı iki golle Bayern'in galibiyetinde başrolü oynadı.


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