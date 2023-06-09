Naby Keita'nın yeni adresi belli oldu!

Liverpool'dan ayrılan Naby Keita'nın yeni adresi resmen açıklandı. Bundesliga ekibi Werder Bremen, 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu.



Alman kulübünden yapılan açıklamada Gine Milli Takımı'nın kaptanı Keita'nın Liverpool'dan transfer edildiği, 28 yaşındaki orta saha oyuncu için transfer bedeli ödenmediği belirtildi.



Keita, 2018-2019 yılında Leipzig'ten Liverpool'a 60 milyon Euro'ya transfer oldu. Başarılı oyuncu ile Galatasaray ve Fenerbahçe de ilgileniyordu. Ancak Keita tercihini Werder Bremen'den yana kullandı.



Naby Keita imza sonrası yaptığı açıklamada, "Bremen formasını giymeyi dört gözle bekliyorum. Burası özel bir kulüp ve felsefesi bana uyuyor. Kariyerim adına doğru bir adım attığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Werder Bremen'in yöneticilerinden Clemens Fritz, Keita gibi bir oyuncuyla çok sayıda kulübün ilgilendiğini ifade ederek, "Bu nedenle, Naby'nin birçok teklife rağmen bizi seçmesinden ve onu Werder Bremen'e gelmesi için ikna ettiğimizden dolayı çok mutluyuz. Keita kalitesiyle takımımıza büyük bir zenginlik katacak." dedi.



Avusturya'da Salzburg takımında, daha sonra Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de forma giyen Keita, 2018-2019 sezonunda Liverpool'a transfer oldu.



Leipzig'de 71 maçta 17 gol atan 28 yaşındaki futbolcu, Liverpool'da da 129 karşılaşmada 11 gol kaydetti.





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