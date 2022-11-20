N'Koudou'nun umudu Dünya Kupası

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan N'Koudou, Katar'da bugün başlayacak olan 2022 Dünya Kupası'nda kendisini gösterip, değerini artırmak amacında. Kamerun Milli Takımı'nın formasını giyen 27 yaşındaki futbolcu yüksek motivasyonla çalışarak, dev organizasyona en iyi şekilde hazırlandı.



N'Koudou'nun ilk hedefinin Beşiktaş'ta kalmak olduğu ve yüksek bir sözleşme uzatma bedeli karşılığında siyah beyazlı formayı giymeye devam etmek istediği belirtiliyor. Ancak, Beşiktaş'tan istediği sözleşme bedelini alamazsa da Katar'da yapacağı piyasa ile gideceği kulüpte şartlarını en iyi seviyede tutmayı planladığı ifade ediliyor.



Beşiktaş'ta 4. sezonunu geçiren Kevin N'Koudou, 98 karşılaşmada forma giydi. Fransız asıllı Kamerunlu oyuncu, siyah beyazlı forma altında 20 gole imzasını atarken, ayrıca takım arkadaşlarına 8 de asist yaptı. N'Koudou, Ağustos 2019'da 4.5 milyon euro bedelle İngiliz ekibi Tottenham'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu.





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