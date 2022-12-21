N'Koudou: 'Beşiktaş kaybedemez dedik'

Beşiktaş'ın kanat oyuncularından Kevin N'Koudou, Şanlıurfaspor'u mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Geri düşmelerine rağmen kazanıp tur atladıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Geri dönmek güzel. Resmi maçlar yeniden başladı. Ben takıma biraz geç katıldım. Dünya Kupası'ndaydım, döndükten sonra odaklandım. Galibiyetle başlamak güzeldi. İlk yarıda iyi değildik, 2 gol yedik. Devre arasında aramızda konuştuk, 'Beşiktaş böyle kaybedemez' dedik. Böyle kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.



Dünya Kupası arası sonrası ligin geri kalanıyla ilgili de konuşan N'Koudou, "Gaziantep deplasmanı kolay değildir, biz de Beşiktaş'ız. Her maçı kazanmak için oynarız. Buna odaklanacağız ve savaşacağız." açıklamalarında bulundu.



Sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceği ve takımdaki geleceğiyle ilgili sorulan soruya ise Kamerunlu oyuncu, "4 yıldır Beşiktaş'taydım, taraftarlar beni seviyorlar, ben de onları seviyorum. Bu konuya odaklanmadım, bu benim işim değil. Benim işim bu harika kulübe saha içinde fayda sağlamak." sözleriyle karşılık verdi.





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