Muzaffer Bilazer: 'Buralardan kalkacağız'

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Erzurumspor FK'nin teknik sorumlusu Muzaffer Bilazer, kendi sahalarında kazanmaları gereken bir maçı kaybettiklerini söyledi.



Muzaffer Bilazer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başlayamadıklarını belirterek, "Kendi sahamızda kazanmamız gereken bir maçtı. Maça çok iyi başlayamadık ama ona rağmen iyi pozisyonlarımız var. Bizim için maçın kırılma anı penaltı oldu. Eren penaltıyı Olanare'ye bıraktı. O golü atmış olsaydık ikinci yarı başka bir duygu olacaktı." dedi.



Bilazer, oyunda zaman zaman üstünlüğü ele geçirdiklerini ifade ederek, "İlk 30 dakika istediğimiz olmadı. Daha sonra kısmen oyunu üstümüze aldık ama skor anlamından dengeyi kuramadık. Dengeyi kurmuş olsaydık maçın hikayesi farklı olurdu. Hem iç hem dış sahada zor günler geçiriyoruz. Erzurumspor büyük bir camia buralardan kalkacağız. Dik durup yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.









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