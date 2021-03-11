Mustafa Muhammed ve Radamel Falcao hazır!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, galibiyetin şfiresini buldu. Buna göre tecrübeli teknik adam, Mustafa Muhammed ve Radamel Falcao'yu beraber oynatmaya hazırlanıyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Mustafa Muhammed ve Radamel Falcao hazır!
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11 Mart 2021 11:54
En başarılı olduğu dönemlerde 'çift forvet'le maça çıkmaktan çekinmeyen Fatih Terim, eskiye dönüş için kolları sıvadı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Diagne-Falcao'yu da çift forvet oynatmak istemiş ancak elinde Etebo-Gedson gibi orta sahanın 3 bölgesinde de oynayabilecek oyuncuları olmaması nedeniyle vazgeçmişti.

Şu anda bu ikisine sahip olan Fatih Terim'in, Falcao ve Muhammed gibi iki de gol atan santrforu var. İdmanlarda iki yıldızını birlikte deneyen sarı-kırmızılı hoca, istediği sonucu alabilirse Kayseri maçında Falcao ve Muhammed'i birlikte sahaya sürecek. Golcü oyuncuların da beraber oynamaya hazır oldukları ifade ediliyor. 



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