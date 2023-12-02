Mustafa Kaplan: 'Yediğimiz goller bize yakışmadı'

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında kendi sahasında karşılaştığı Ahlatcı Çorum FK'ye 3-0 mağlup olan Adanaspor'da teknik direktör Mustafa Kaplan, "Bu maçı da kazanmak için çok çalıştık, çok didindik ama ne yazık ki yediğimiz goller bize yakışmadı." dedi.



Kaplan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadele için iyi hazırlandıklarını ama çalıştıkları şeyleri sahada uygulayamadıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Geraldo'nun kanadını kapatamadık ve sıkıntılar çektik. İyi başladığımız bir maç, iyi oynadığımız dönemler var ama hiç bize yakışmayacak yediğimiz goller de var. Golleri yedikten sonra ister istemez moral motivasyon olarak biraz geriye düştük. Onlar verdiğimiz pozisyonları kullandılar ama biz ne yazık ki kullanamadık. İkinci yarı maça iyi başladık. Özellikle 65'e kadar üretkenliğimiz vardı. O arada golü bulsak belki işin rengi değişecekti ama olmadı. Üzgünüz, geçen hafta kazanan bir takımımız vardı. Bugün bu maçı da kazanmak için çok çalıştık, çok didindik ama ne yazık ki yediğimiz goller bize yakışmadı. Taraftarlarımızı, camiamızı üzdük. Önümüzde bir Manisa maçı var ona bakacağız."





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