Mustafa Gürsel: ''Kendi oyunumuzu geliştireceğiz''

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, hücumda daha üretken olmaları gerektiğini belirtti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Gürsel: ''Kendi oyunumuzu geliştireceğiz''
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14 Eylül 2024 22:14

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında ağırladığı Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 yenilen Teksüt Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, daha fazla çalışarak istedikleri oyunu sahaya yansıtmaya çalışacaklarını söyledi.

Karşımaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Gürsel, erken geriye düştükleri maçta istedikleri kadar üretken olamadıklarını söyledi.

Hücumda daha iyi olmaları gerektiğini vurgulayan Gürsel, şöyle konuştu:

"Oyuncularımız istek ve arzu olarak iyilerdi ama pozisyon bulma anlamında zayıf kaldık. Rakibimiz de pozisyon bulma anlamında pek etkili olamadı. İkinci dakikada buldukları golün ardından maçı soğutarak, kendi istedikleri şeye çekerek bitirmesini bildiler. Lig uzun bir maraton, böyle maçları içeride ve dışarıda da oynayacağız. Ligde her takım birbirini yenebiliyor, onun için moralimizi bozmayıp daha fazla çalışacağız. Kendi oyunumuzu geliştirmek ve sahaya yansıtmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Rakibimizi tebrik ediyoruz."

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