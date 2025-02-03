Mustafa Dalcı: "1'er puan daha adaletli oldu"

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kalan Sakaryaspor'un teknik direktörü Mustafa Dalcı açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Dalcı: '1'er puan daha adaletli oldu'
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03 Şubat 2025 01:01
Sakaryaspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Amed SK ile oynadıkları maç hakkında konuştu. Dalcı, ilk yarı maçı istedikleri gibi oynadıklarını ve doğru kapandıklarını belirtti.

Rakibin zaaflarını bildiklerini ifade eden Dalcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Doğru kapanıp, topu kazandığımızda hızlı hücumlardan pozisyon bulma planımız vardı. İlk yarı bunu çok doğru yaptık. 3-4 pozisyon yakaladık. Dolayısıyla ilk yarı maçı belki skor olarak 2-0 ya da 3-0 yapabilirdik. İkinci yarı bu oyunu doğru oynayamadık. Amedspor'un baskıları ikinci yarı gerçekten bizi zor duruma soktu. Sanki birer puan iki takım için daha adaletli diye düşünüyorum. Çünkü ilk yarı biz bir şeyleri çok doğru yapıp skoru üretebilirdik veya skoru farklı boyuta getirebilirdi ama bunu beceremedik. İkinci yarı bu planla devam etmek istedik ama Amedspor, bu anlamda ikinci yarı bizden daha iyi bazı şeyleri yaptı."

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