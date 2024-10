Mustafa Çulcu: 'MHK'nin yapacağı bir şey kalmadı'

Mustafa Çulcu, Sabah'ta Trabzonspor - Fenerbahçe maçına atanan Oğuzhan Çakır'ı değerlendirdi."Eldeki mevcut hakem kadrosu her geçen gün yapılan hatalardan sonra gelen demeçler ve hakemlerin sürekli görevden el çektirilmeleri, görev dışı kalmaları, 'istenmeyen hakem' kadrosunun her geçen gün şişerek çoğalması. Her sezona başlarken hiç yıpranmamış hakem bulma şansınız yok. Hakemler görev yapa yapa deneyim kazanacaklar. Arda Kardeşler olayından sonra MHK'nin de artık çaresizlik içinde yapacağı hiçbir şey kalmadı. Eldeki mevcutlar içinde genç hakemler isteniyor; "Buyurun size genç hakem verelim. Herkes de sussun" dedi, Oğuzhan Çakır'ı verdi."