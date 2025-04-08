Dani Carvajal'den geri dönüş mesajı

Real Madrid'de sakatlığı bulunan Dani Carvajal, sahalara geri dönüşe hazırlanıyor.
33 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Durumum iyiye gidiyor. Mayıs ayında geri dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Ekim ayında çapraz bağ sakatlığı yaşayan Carvajal, sakatlığı nedeniyle o tarihte bu yana formasından uzak kaldı.
Real Madrid'de bu sezon sakatlığı öncesi 11 maçta süre bulan İspanyol sağ bek, 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koymuştu.
33 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Durumum iyiye gidiyor. Mayıs ayında geri dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Ekim ayında çapraz bağ sakatlığı yaşayan Carvajal, sakatlığı nedeniyle o tarihte bu yana formasından uzak kaldı.
Real Madrid'de bu sezon sakatlığı öncesi 11 maçta süre bulan İspanyol sağ bek, 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koymuştu.