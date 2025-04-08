Dani Carvajal'den geri dönüş mesajı

Real Madrid'de sakatlığı bulunan Dani Carvajal, "Durumum iyiye gidiyor. Mayıs ayında geri dönmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Dani Carvajal'den geri dönüş mesajı
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08 Nisan 2025 18:23
Real Madrid'de sakatlığı bulunan Dani Carvajal, sahalara geri dönüşe hazırlanıyor.

33 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Durumum iyiye gidiyor. Mayıs ayında geri dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ekim ayında çapraz bağ sakatlığı yaşayan Carvajal, sakatlığı nedeniyle o tarihte bu yana formasından uzak kaldı.

Real Madrid'de bu sezon sakatlığı öncesi 11 maçta süre bulan İspanyol sağ bek, 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koymuştu.

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