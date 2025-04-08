Napoli'nin Garnacho sevdası bitmedi!

Napoli, Manchester United forması giyen Alejandro Garnacho'yu transfer listesinde tutmaya devam ediyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Napoli'nin Garnacho sevdası bitmedi!
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08 Nisan 2025 18:15
Napoli, Manchester United forması giyen Alejandro Garnacho'dan vazgeçmedi.

İtalyan basınından Il Mattino'da yer alan habere göre, Napoli, yaz transfer dönemi için Garnacho'yu transfer listesinde tutmaya devam ediyor.

Napoli, ara transfer döneminde de Arjantinli futbolcu ile ilgilenmiş ancak Garnacho, Manchester United'da kalmıştı.

Manchester United'da bu sezon 47 maçta süre bulan Garnacho, 9 gol attı ve 8 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Garnacho'nun kulübü Manchester United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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