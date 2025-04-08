1. Lig'in 33. haftasında Iğdır FK, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.



Iğdır'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Adrien Regattin, 28. dakikada Gianni Bruno ve 90+2. dakikada Ahmet Engin attı.



Bu galibiyetin ardından Iğdır FK, ligde iki maç sonra kazandı. İstanbulspor'un ligdeki üç maçlık galibiyet serisi sona erdi.



Bu sonucun ardından Iğdır FK, 48 puana yükseldi. İstanbulspor, 52 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Iğdır FK, Bandırmaspor deplasmanına gidecek. İstanbulspor sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayacak.



