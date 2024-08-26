Mustafa Çulcu'dan hakemler için flaş iddia!

Mustafa Çulcu, canlı yayında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Çulcu, Süper Lig'in ikinci haftasındaki Konyaspor - Galatasaray maçında Mauro Icardi'nin iptal edilen golü nedeniyle bazı hakemlerin Riva'da tartıştığını iddia etti.
A Spor'da konuşan Çulcu'nun sözleri şu şekilde;
"Galatasaray'ın iptal edilen bir golü vardı, VAR'dan. Ertesi gün oluyor, hakemler Riva'da oturuyorlar, 15-16 hakem oturuyor. Hakemler VAR görevi için Riva'da kamptalar. Üst düzey bir hakem, FIFA hakemi çıkıyor 'Bu Galatasaray maçında VAR müdahalesi nasıl yapılır?' diye soruyor. Biri de 'Sen kimsin de buna karışıyorsun, bak orada VAR sorumlusu oturuyor. O dururken sen nasıl bunu yaparsın?' diye bir diğer üst düzey hakem cevap veriyor, 'Seni ilgilendirmez sus!' diyorlar. VAR sorumlusuna dönüyor hakemler, hakemler kendi aralarında mesajlaşıyorlar, MHK'ye giden mesajlar var. Tepki veren üst düzey hakem, bunu sert bir dille 'Seni ilgilendirmez' deyince, başka bir hakem 'Onun yanından kalk, o FIFA hakemini dövecek, seni de döver' diye ironik esprili bir mesaj atıyor. VAR Sorumlusu Sebahattin Şahin, 'Siz VAR protokolünü benden daha iyi biliyorsunuz' diyor hakemlere."
A Spor'da konuşan Çulcu'nun sözleri şu şekilde;
"Galatasaray'ın iptal edilen bir golü vardı, VAR'dan. Ertesi gün oluyor, hakemler Riva'da oturuyorlar, 15-16 hakem oturuyor. Hakemler VAR görevi için Riva'da kamptalar. Üst düzey bir hakem, FIFA hakemi çıkıyor 'Bu Galatasaray maçında VAR müdahalesi nasıl yapılır?' diye soruyor. Biri de 'Sen kimsin de buna karışıyorsun, bak orada VAR sorumlusu oturuyor. O dururken sen nasıl bunu yaparsın?' diye bir diğer üst düzey hakem cevap veriyor, 'Seni ilgilendirmez sus!' diyorlar. VAR sorumlusuna dönüyor hakemler, hakemler kendi aralarında mesajlaşıyorlar, MHK'ye giden mesajlar var. Tepki veren üst düzey hakem, bunu sert bir dille 'Seni ilgilendirmez' deyince, başka bir hakem 'Onun yanından kalk, o FIFA hakemini dövecek, seni de döver' diye ironik esprili bir mesaj atıyor. VAR Sorumlusu Sebahattin Şahin, 'Siz VAR protokolünü benden daha iyi biliyorsunuz' diyor hakemlere."
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