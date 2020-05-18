ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN PAYLAŞIMI





Mustafa Cengiz'in ameliyatının ardından Abdurrahim Albayrak şu paylaşımı yaptı; "Sevgili abicim Dursun Buğra'ya çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın hocam. Yüce Allahım senden razı olsun."



BEŞİKTAŞ'TAN 'GEÇMİŞ OLSUN'

FENERBAHÇE'NİN MESAJI

TRABZONSPOR'UN MESAJI

KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN MESAJI

BAŞAKŞEHİR'İN MESAJI

TFF'NİN CENGİZ İÇİN MESAJI

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in mide ameliyatı geçirdiği bildirildi.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası olan mide ameliyatı Prof. Dr. Sayın Dursun Buğra tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir." denildi.Açıklamada Cengiz'in genel sağlık durumunun iyi olduğu, takip ve tedavisine devam edildiği belirtilerek, "Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.Halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle nisan ayının sonunda hastaneye kaldırılan Cengiz, 7 Mayıs'ta da beyin ameliyatı geçirmişti.Nişantaşı'nda bir hastanede ameliyata alınan Mustafa Cengiz'i sabah saatlerinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da ziyaret etti.Galatasaray İkinci Başkanı Albayrak: "Başkanımız Mustafa Cengiz'in beyin ameliyatı da çok başarılı geçmişti. Allah doktorlarımızı korusun. Her şey istediğimiz gibi devam ediyor. Sayın Ali Koç dün de gelip moral verdi. Camiamız adına teşekkür ediyorum. Ameliyatın başarılı geçtiği söylendi. İftardan sonra tekrar hastaneye geleceğiz. Beklenen ve programlanan bir ameliyattı. Doktorlar da bunu planlamıştı. Sabah gülerek, esprilerle ameliyata girdi" dedi.Beşiktaş Kulübü, acil ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in ameliyata alındığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.Fenerbahçe Kulübü, mide ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Bugün mide ameliyatı geçirdiğini öğrendiğimiz Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşması temennilerimizle acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, mide ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajında, "Mide kanaması teşhisiyle ameliyata alınan ve başarılı bir operasyon geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.Kulüpler Birliği Vakfı, acil ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, acil ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı yayımladı.Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) acil ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.TFF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in ameliyata alındığını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Mustafa Cengiz'in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, Başkan Cengiz ve Galatasaray camiasına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.