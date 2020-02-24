Muslera: 'Çok daha farklı kazanabilirdik'

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray'ın futbolcuları, 20 yılı aşkın bir süre sonra rakiplerini dış sahada yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, daha önceki maçlarda da kazanacak kadar iyi oynadıklarını ama bunu başaramadıklarını belirterek, "Çok güzel ve anlamlı bir galibiyet aldık. Çok uzun süre sonra kazandık. 20 yıldır kazanamıyorduk." dedi.Teknik direktör Fatih Terim'in kendilerini derbi mücadelesine en iyi şekilde hazırladığını aktaran Muslera, şunları kaydetti:"İlk dakikadan 90. dakikaya kadar çok iyi oynayan bir Galatasaray vardı. Bütün camiamıza, taraftarlarımıza armağan olsun. Kazanmak çok önemliydi. Ligin ikinci yarısına çok istekli başladık, seri galibiyetlerle başladık. Bunu devam ettirmek hem 3 puan hem moral açısından bize çok şey katacaktı. Fazlasıyla hak eden bir Galatasaray vardı. Henry Onyekuru çok iyi oynadı. Son vuruşlarda biraz dikkat etseydi belki çok farklı bir skor olurdu."