Murat Uçkun: "Skor bizim için üzücü"

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, Sakaryaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Murat Uçkun: 'Skor bizim için üzücü'
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16 Mart 2025 00:47

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun da maça konsantre olamadıklarını söyledi.

Maçın ilk 15 dakikasında erken gol yemelerine karşın oyunu dengelediklerini fakat 3. golü yiyip devre arasına gittiklerini belirten Uçkun, şu ifadeleri kullandı:

"Maçın son bölümünde yine aynı hatalardan kaynaklanan 4 ve 5'inci golleri yedik. Çocuklar saha içerisinde, oyunu çirkinleştirmeden iyi niyetiyle mücadele ediyorlar, her hafta bir tık üstüne koyuyorlar. Skor üzücü ama skordan daha çok bizim düşündüğümüz çocukların mesafe katetmesi. Ligin sonuna doğru da yaklaşıyoruz, bu şekilde de devam edeceğiz. Bundan sonra da yapacak bir şey yok zaten."

 

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