Murat Uçkun: "Farklı bir Malatyaspor izledik"

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, Kocaelispor maçı sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Murat Uçkun: 'Farklı bir Malatyaspor izledik'
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07 Aralık 2024 17:54
Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun ise centilmence güzel bir maç oynandığını belirterek genç ve tecrübesiz takım olmalarından kaynaklanan hatalar olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Savunmada ve duran toplarda yaptığımızı hatayla yediğimiz golle ilk yarı 2-0 mağlup duruma düştük. İkinci yarıda ise U-19 takımımızdan monte etmeye çalıştığımız Furkan ve Şamil'in orta sahadaki etkili oyunuyla daha farklı bir Yeni Malatyaspor sahada gördük. Bu arkadaşların takım için kazanımının bizim açımızdan faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Sonuç itibarıyla 3-1 mağlup olduk, bundan sonraki sürece bakacağız. Her ne kadar takımımız zor durumda olsa da, bu ligde misafir gibi görünsek bile önümüzdeki yıllar için bu oyuncular Yeni Malatyaspor için kazanım olacak."

 
 
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