Murat Şahin: 'Kalinic'i istiyoruz, transferler gelecek!'

Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Murat Şahin, 3-1 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalar yaptı.



Trabzonspor karşısında çok iyi mücadele ettiklerinin altını çizen Şahin, "Sezona derbi galibiyetiyle başlamak bizim için önemliydi, hafta boyunca çok iyi hazırlandık. Beşiktaş takımı her maçını kazanmak için oynar, bugün de öyleydi. Hemen hemen maç boyunca pozisyon vermedik, yediğimiz gol bile pozisyon değil. Tamamen plana sadık kaldı oyuncularımız.Milli ara sonrası 5. haftayı bay geçiyoruz. 6. haftadan itibaren tam anlamıyla hazır olacağız. Tüm planlarımızı buna göre yaptık, galip geldiğimiz için mutluyuz." şeklinde konuştu.



Kalinic transferi hakkında da konuşan Şahin, "Kalinic, görüştüğümüz isimlerden bir tanesi. Bu oyuncunun faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Maddi konular var; görüşülüyor. Önümüzdeki günlerde işi göreceğiz. Yönetimimiz, iyi çalışıyor. Oynatmak istediğimiz sisteme uygun 3-4 oyuncu gelecektir. Zamanımız var. Eksik olan mevkilerimiz var. İyi çalıştık, sistemimize uygun olacak oyuncular bu mevkilere gelecektir. 3-4 oyuncu daha takımımıza katılabilir. Kalinic de istediğimiz bir isim, birkaç güne olumlu olumsuz sonuçlanır. Transferler olacak, daha zamanımız var" şeklinde konuştu.



