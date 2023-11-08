Münih'te Türk akını! Kapasite aşıldı!

Galatasaray'ın Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacağı maça Türk seyirciler yoğun ilgi gösterdi. 67 bin kişilik stattaki Türk seyirci sayısı belli oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Münih'te Türk akını! Kapasite aşıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Kasım 2023 11:36
Son güncelleme 08 Kasım 2023 11:43
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Bayern Münih'e konuk olacak.

Bayern Münih'in sahası olan Allianz Arena, 67 bin kişilik kapasitesi ile bugünkü maça ev sahipliği yapacak.

Galatasaray taraftarına 5 bin civarında resmi yer ayrılırken, sarı-kırmızılı taraftarların başka bölümlerden de bilet aldığı ve Manchester United maçında olduğu gibi beklenenden çok daha fazla Türk taraftarın tribünde olacağı öğrenildi.

15 BİNE YAKIN GALATASARAYLI

Türk vatandaşların yoğunluğunun bilindiği Almanya'da Galatasaray'ı stadyumda 15 bine yakın taraftar destekleyecek.

Bayern Münih ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği maç saat 23.00'te başlayacak. 



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery