Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Bayern Münih'e konuk olacak.
Bayern Münih'in sahası olan Allianz Arena, 67 bin kişilik kapasitesi ile bugünkü maça ev sahipliği yapacak.
Galatasaray taraftarına 5 bin civarında resmi yer ayrılırken, sarı-kırmızılı taraftarların başka bölümlerden de bilet aldığı ve Manchester United maçında olduğu gibi beklenenden çok daha fazla Türk taraftarın tribünde olacağı öğrenildi.
15 BİNE YAKIN GALATASARAYLI
Türk vatandaşların yoğunluğunun bilindiği Almanya'da Galatasaray'ı stadyumda 15 bine yakın taraftar destekleyecek.
Bayern Münih ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği maç saat 23.00'te başlayacak.
Bayern Münih'in sahası olan Allianz Arena, 67 bin kişilik kapasitesi ile bugünkü maça ev sahipliği yapacak.
Galatasaray taraftarına 5 bin civarında resmi yer ayrılırken, sarı-kırmızılı taraftarların başka bölümlerden de bilet aldığı ve Manchester United maçında olduğu gibi beklenenden çok daha fazla Türk taraftarın tribünde olacağı öğrenildi.
15 BİNE YAKIN GALATASARAYLI
Türk vatandaşların yoğunluğunun bilindiği Almanya'da Galatasaray'ı stadyumda 15 bine yakın taraftar destekleyecek.
Bayern Münih ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği maç saat 23.00'te başlayacak.