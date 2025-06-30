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Muleka Al-Kholood'da!

Al-Kholood, sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan Muleka'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 30 Haziran 2025 10:45 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2025 10:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Muleka Al-Kholood'da!
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Al-Kholood, geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Jackson Muleka'nın satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı.

Satın alma maddesinin kullanılmasıyla birlikte Al-Kholood, Muleka'nın bonservisi için Beşiktaş'a 1.5 milyon euro ödeme yapacak.

Beşiktaş, daha öncesinde kiralama bedeli olarak da Muleka'dan 1 milyon euro kazanmıştı.

ARABİSTAN'DAKİ PERFORMANSI

Al-Kholood ile 30 maça çıkan Muleka, takımına 7 gol ve 5 asistlik katkıda bulundu.


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