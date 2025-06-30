Al-Kholood, geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Jackson Muleka'nın satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı.
Satın alma maddesinin kullanılmasıyla birlikte Al-Kholood, Muleka'nın bonservisi için Beşiktaş'a 1.5 milyon euro ödeme yapacak.
Beşiktaş, daha öncesinde kiralama bedeli olarak da Muleka'dan 1 milyon euro kazanmıştı.
ARABİSTAN'DAKİ PERFORMANSI
Al-Kholood ile 30 maça çıkan Muleka, takımına 7 gol ve 5 asistlik katkıda bulundu.
Satın alma maddesinin kullanılmasıyla birlikte Al-Kholood, Muleka'nın bonservisi için Beşiktaş'a 1.5 milyon euro ödeme yapacak.
Beşiktaş, daha öncesinde kiralama bedeli olarak da Muleka'dan 1 milyon euro kazanmıştı.
ARABİSTAN'DAKİ PERFORMANSI
Al-Kholood ile 30 maça çıkan Muleka, takımına 7 gol ve 5 asistlik katkıda bulundu.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...