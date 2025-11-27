27 Kasım
Breidablik-Samsunspor
23:00
27 Kasım
Fenerbahçe-Ferencvaros
20:45
27 Kasım
Fiorentina-AEK Athens
23:00
27 Kasım
Omonia Nicosia-Dynamo Kiev
20:45
27 Kasım
Zrinjski Mostar-Haecken
20:45
27 Kasım
Sigma Olomouc-NK Celje
20:45
27 Kasım
U.Craiova-Mainz 05
20:45
27 Kasım
Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps FC
20:45
27 Kasım
Rakow-Rapid Wien
20:45
27 Kasım
Feyenoord-Celtic
20:45
27 Kasım
Slovan Bratislava-Rayo Vallecano
20:45
27 Kasım
Drita-KF Shkendija
23:00
27 Kasım
Aberdeen-FC Noah
23:00
27 Kasım
Rijeka-AEK Larnaca
23:00
27 Kasım
Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio
23:00
27 Kasım
Strasbourg-C.Palace
23:00
27 Kasım
Shamrock -Shakhtar
23:00
27 Kasım
Lech Poznan-Lausanne
20:45
27 Kasım
Alkmaar-Shelbourne
20:45
27 Kasım
Ludogorets -Celta Vigo
20:45
27 Kasım
Panathinaikos-Sturm Graz
23:00
27 Kasım
Viktoria Plzen-Freiburg
20:45
27 Kasım
PAOK-Brann
20:45
27 Kasım
Aston Villa-Young Boys
20:45
27 Kasım
Lille-Dinamo Zagreb
20:45
27 Kasım
Roma-FC Midtjylland
20:45
27 Kasım
FC Porto-Nice
20:45
27 Kasım
Bologna-RB Salzburg
23:00
27 Kasım
Genk-Basel
23:00
27 Kasım
N. Forest-Malmö FF
23:00
27 Kasım
Maccabi Tel Aviv-Lyon
23:00
27 Kasım
FK Crvena Zvezda-FCSB
23:00
27 Kasım
Real Betis-FC Utrecht
23:00
27 Kasım
Rangers-Braga
23:00
27 Kasım
Go Ahead Eagles-VfB Stuttgart
23:00
27 Kasım
Legia Warszawa-Sparta Prag
23:00

Muhammed Salisu'dan Galatasaray için mesaj!

Monaco forması giyen Muhammed Salisu, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray ile oynayacakları maç için konuştu.

Monaco forması giyen Muhammed Salisu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Pafos ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Salisu, Pafos karşısında 88. dakikada kendi ağlarını havalandırmasına rağmen maçın oyuncusu seçildi. Karşılaşmanın ardından görüşlerini aktaran 26 yaşındaki savunma oyuncusu, "İyi savunma yapıyoruz ama doğru zihniyete sahip oyunculara ihtiyacımız var.  90 dakika boyunca pes etmeyen oyuncular. Çünkü savunmamıza bakarsanız, her şey yolunda. Koşuyoruz ve birbirimize yardım ediyoruz. Ama hücumda durum böyle değil. Bence hücumda şanslarımızı değerlendirmek ve sonra savunmaya dönmek için daha iyi bir zihniyete ihtiyacımız var. Bence ihtiyacımız olan şey bu." diye konuştu.

GALATASARAY MAÇI MESAJI

Pafos beraberliğinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde tura hala inanıp inanmadığı sorulan Salisu, "Evet, hala hayattayız. Galatasaray'la oynayacağımız bir sonraki maçı kazanmalı ve taraftarlarımızın önünde iyi oynamalıyız. Onların desteğine ve bize inanmalarına ihtiyacımız var." dedi.


Monaco, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 5 haftada 6 puan topladı. Fransız temsilcisi, Devler Ligi'nin bir sonraki haftasında 9 Aralık'ta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
