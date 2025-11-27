Muhammed Salisu'dan Galatasaray için mesaj!

Monaco forması giyen Muhammed Salisu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Pafos ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
Salisu, Pafos karşısında 88. dakikada kendi ağlarını havalandırmasına rağmen maçın oyuncusu seçildi. Karşılaşmanın ardından görüşlerini aktaran 26 yaşındaki savunma oyuncusu, "İyi savunma yapıyoruz ama doğru zihniyete sahip oyunculara ihtiyacımız var. 90 dakika boyunca pes etmeyen oyuncular. Çünkü savunmamıza bakarsanız, her şey yolunda. Koşuyoruz ve birbirimize yardım ediyoruz. Ama hücumda durum böyle değil. Bence hücumda şanslarımızı değerlendirmek ve sonra savunmaya dönmek için daha iyi bir zihniyete ihtiyacımız var. Bence ihtiyacımız olan şey bu." diye konuştu.
GALATASARAY MAÇI MESAJI
Pafos beraberliğinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde tura hala inanıp inanmadığı sorulan Salisu, "Evet, hala hayattayız. Galatasaray'la oynayacağımız bir sonraki maçı kazanmalı ve taraftarlarımızın önünde iyi oynamalıyız. Onların desteğine ve bize inanmalarına ihtiyacımız var." dedi.
Monaco, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 5 haftada 6 puan topladı. Fransız temsilcisi, Devler Ligi'nin bir sonraki haftasında 9 Aralık'ta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
