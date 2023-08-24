Muhammed Salah rekor bedelle Arabistan'a!

Son Dakika Liverpool Transfer Haberleri: Arabistan ekibi Al Ittihad, Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah için İngiliz ekibine 100 milyon euroluk bir teklif yapacak. Oyuncuya verilecek yıllık maaş da belli oldu. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Muhammed Salah rekor bedelle Arabistan'a!
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24 Ağustos 2023 17:52
Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah'ın da Suudi Arabistan'a transfer olacağı öne sürüldü.

Arabistan basını Arriyadiyah'ın haberine göre; Al Ittihad, Mısırlı oyuncu için Liverpool'a yeni bir teklif yapacak.

BONSERVİS BEDELİ

Habere göre, Arabistan ekibinin oyuncu için Liverpool'a 100 milyon euroluk bir bonservis teklifinde bulunacağı belirtildi.

SALAH'IN ALACAĞI MAAŞ

Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Muhammed Salah'a ise 3 yıl için toplamda 240 milyon euro ödeneceği aktarıldı.

Bu transfer ile birlikte Muhammed Salah'ın dünyanın en yüksek maaş alan oyuncuları arasına gireceği kaydedildi.

SALAH'IN YERİNE CHIESA

Öte yandan İngiliz basınına göre; Liverpool, Mısırlı yıldızın yerine Juventus'ta forma giyen Federico Chiesa'yı transfer edeceği iddia edildi.

Liverpool ile 307 maça çıkan Salah, 187 gol ve 80 asist yaptı.

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