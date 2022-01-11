Muhammed oynadı, Mısır kaybetti!

Afrika Uluslar Kupası D Grubu ilk maçında Nijerya, Mısır 1-0 mağlup ederek turnuva galibiyetle başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Muhammed oynadı, Mısır kaybetti!
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11 Ocak 2022 21:11
Afrika Uluslar Kupası D Grubu ilk maçında Nijerya, Mısır ile karşı karşıya geldi.

Stade Omnisport Roumde Adjia'da oynanan mücadeleyi Niyerja 1-0 kazandı.

Nijerya'ya galibiyeti getiren golü 30. dakikada Kelechi Iheanacho kaydetti.

Galatasaray'da Mısırlı forvet Mustafa Muhammed maçta 58. dakikada yerini Ramadan Sobhi'ye bıraktı.

Nijerya E Grubu ikinci maçında 15 Ocak'ta Sudan ile karşı karşıya gelecek. Mısır ise Gine Bissau ile oynayacak.

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