15 Kasım
Kazakistan-Belçika
1-161'
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
20:00
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
20:00
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
20:00
15 Kasım
Linheştayn-Galler
20:00
15 Kasım
Slovenya-Kosova
22:45
15 Kasım
İsviçre-İsveç
22:45
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
22:45
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
22:45
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
22:45

Muğlaspor'dan bahis açıklaması

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç "bahis soruşturması" hakkında açıklama yaptı.

calendar 15 Kasım 2025 17:32
2'nci Lig ekiplerinden Muğlaspor'da Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, futbolda yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi üzerine kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Soruşturma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kıyanç, hem usule yönelik itirazlarını dile getirdi hem de futbolcularına güvendiklerini vurguladı. Kıyanç, savunma için verilen sürenin yetersiz olduğunu belirterek, "48 saat içinde savunma verilmesi gerekiyordu. Üç avukatla birlikte kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Bu kadar hassas bir konuda aceleci adımların doğru olmadığını düşünüyoruz" dedi.

Kulübün kendi iç araştırmasını tamamlamasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve yönetimiyle 3,5 saat süren bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Kıyanç, futbolcuların ifadelerine güvendiklerini ifade etti. Kıyanç, "Futbolcularımızın beyanlarına güvendik. Türkiye'de 2. ve 3. ligde mücadele eden futbolcu kardeşlerimize güveniyoruz. Suçları kanıtlanmadan kimsenin suçlayıcı bir dil kullanmaması gerektiğini ifade ettik" diye konuştu.

Disiplin sürecinin usul bakımından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kıyanç, PFDK sevklerinin askıya alınması çağrısında bulunarak, "Usul sebebiyle disiplin sevkleri dondurulmalı. Kapsamlı bir soruşturma yürütüldükten sonra sevk gerekiyorsa sevklerin o aşamada yapılması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.


 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
