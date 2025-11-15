Muğlaspor'dan bahis açıklaması

2'nci Lig ekiplerinden Muğlaspor'da Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, futbolda yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi üzerine kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Soruşturma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kıyanç, hem usule yönelik itirazlarını dile getirdi hem de futbolcularına güvendiklerini vurguladı. Kıyanç, savunma için verilen sürenin yetersiz olduğunu belirterek, "48 saat içinde savunma verilmesi gerekiyordu. Üç avukatla birlikte kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Bu kadar hassas bir konuda aceleci adımların doğru olmadığını düşünüyoruz" dedi.Kulübün kendi iç araştırmasını tamamlamasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve yönetimiyle 3,5 saat süren bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Kıyanç, futbolcuların ifadelerine güvendiklerini ifade etti. Kıyanç, "Futbolcularımızın beyanlarına güvendik. Türkiye'de 2. ve 3. ligde mücadele eden futbolcu kardeşlerimize güveniyoruz. Suçları kanıtlanmadan kimsenin suçlayıcı bir dil kullanmaması gerektiğini ifade ettik" diye konuştu.Disiplin sürecinin usul bakımından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kıyanç, PFDK sevklerinin askıya alınması çağrısında bulunarak, "Usul sebebiyle disiplin sevkleri dondurulmalı. Kapsamlı bir soruşturma yürütüldükten sonra sevk gerekiyorsa sevklerin o aşamada yapılması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.