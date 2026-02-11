11 Şubat
Aston Villa-Brighton
22:30
11 Şubat
C.Palace-Burnley
22:30
11 Şubat
M.City-Fulham
22:30
11 Şubat
N. Forest-Wolves
22:30
11 Şubat
Sunderland-Liverpool
23:15
11 Şubat
Athletic Bilbao-Real Sociedad
23:00
11 Şubat
Bayern Munih-RB Leipzig
22:45

Muğlaspor'da Tolga Tağ sevinci

Muğlaspor Sportif Direktörü Tolga Tağ, başarılı bir operasyonun ardından görevine geri döndü.

calendar 11 Şubat 2026 13:27
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Muğlaspor'da geçen ay onkolojik rahatsızlık yaşayıp ameliyat olan Sportif Direktör Tolga Tağ, takımı pazar günü İnegölspor maçında yalnız bırakmadı.

Ağır bir ameliyat geçiren Tağ, rahatsızlığına rağmen İnegölspor karşılaşması için stada geldi. Tedavi süreci devam eden Sportif Direktör Tağ, maçı tribünden takip ederken Başkan Menaf Kıyanç eşliğinde taraftarları selamladı. Taraftarlar ise Tolga Tağ'a tek ses geçmiş olsun tezahüratlarını yaparak alkışlarla moral verdi.

Muğlaspor'un 3-0 kazandığı mücadelenin ardından sahaya inen Tolga Tağ, takımla birlikte taraftarlara üçlü çektirdi. Muğlaspor'da Başkan Kıyanç ve yönetim, başarılı sportif direktörü ameliyat olduğu dönemde hastanede de yalnız bırakmamıştı. Daha önce 2023 yılında kanseri yenen Tolga Tağ, geçen sezon Muğlaspor'da 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşayıp 18 yıl sonra 2'nci Lig'e çıkarak yine zirve yarışı veren takımın mimarlarından olmuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 21 16 4 1 50 14 52
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 21 7 9 5 24 24 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 21 6 4 11 26 31 22
12 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
13 Rizespor 21 4 8 9 24 33 20
14 Antalyaspor 21 5 5 11 19 34 20
15 Eyüpspor 21 4 6 11 17 30 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
