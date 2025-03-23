Muğlaspor, adım adım şampiyonluğa!

Muğlaspor, 3. Lig 2. Grup'ta son sonuçlarla birlikte ikinci ile olan puan farkını 6'ya çıkardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Muğlaspor, adım adım şampiyonluğa!
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23 Mart 2025 15:21
Profesyonel lige döner dönmez 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yakaladığı müthiş seriyle liderliğe kurulan Muğlaspor, gol yemeden üst üste 8'inci galibiyetini Türk Metal 1963 Spor'u deplasmanda 4-0 yenerek aldı ve zirvede farkı açtı.

Ligde 1 Aralık'taki Kelkit Hürriyetspor deplasmanından beri 11 maçtır bileği bükülmeyen yeşil-beyazlı ekip, zirveyi devraldığı Balıkesirspor'un da kayıplarıyla şampiyonluk kapısını ardına kadar araladı.

Türk Metal 1963 Spor önündeki galibiyetle 51 puana ulaşan Muğla, evinde Mazıdağı Fosfatspor'a 2-1 yenilen takipçisi Balıkesirspor'a bitime 6 maç kala 6 puan fark attı. Balıkesir'den ikili averajı da iyi olan Muğla temsilcisi, hafta içinde çarşamba günü evinde Fatsa Belediyespor'u da yenerse 2'nci Lig'e çıkmak için büyük avantaj yakalayacak.
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