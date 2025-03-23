Muğlaspor, adım adım şampiyonluğa!

Profesyonel lige döner dönmez 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yakaladığı müthiş seriyle liderliğe kurulan Muğlaspor, gol yemeden üst üste 8'inci galibiyetini Türk Metal 1963 Spor'u deplasmanda 4-0 yenerek aldı ve zirvede farkı açtı.



Ligde 1 Aralık'taki Kelkit Hürriyetspor deplasmanından beri 11 maçtır bileği bükülmeyen yeşil-beyazlı ekip, zirveyi devraldığı Balıkesirspor'un da kayıplarıyla şampiyonluk kapısını ardına kadar araladı.



Türk Metal 1963 Spor önündeki galibiyetle 51 puana ulaşan Muğla, evinde Mazıdağı Fosfatspor'a 2-1 yenilen takipçisi Balıkesirspor'a bitime 6 maç kala 6 puan fark attı. Balıkesir'den ikili averajı da iyi olan Muğla temsilcisi, hafta içinde çarşamba günü evinde Fatsa Belediyespor'u da yenerse 2'nci Lig'e çıkmak için büyük avantaj yakalayacak.