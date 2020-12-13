Mourinho: "Olacakları söyledim ve oldu"

Tottenham teknik direktörü Jose Mourinho, Palace ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mourinho: 'Olacakları söyledim ve oldu'
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13 Aralık 2020 20:36
Tottenham'da teknik direktör Jose Mourinho, Crystal Palace maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Tottenham 1-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. 

Deneyimli teknik adam maç sonunda; "Premier Lig'de yeteince tecrübem var. Maçta olabilecekleri oyuncularıma söyledim ve hepsi oldu. Palace, ceza sahasına atılan uzun toplarla etkili olabilecek bir takımdı. Bir puandan asla memnun olmam, hep daha iyisini yapmalıyız." açıklamasında bulundu. 

"LLORIS EN İYİSİ"

Kalecisinin yediği golü konuşan Mourinho; "Benim kalecim Premier Lig'in en iyisi. Alacağımız bir ders yok. Neler olabileceğini ilk yarının sonunda zaten konuşmuştuk." dedi. 




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