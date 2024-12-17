Mourinho'nun vazgeçilmezi Maximin

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin, teknik direktör Jose Mourinho'nun en fazla forma verdiği isimlerden biri oldu.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Mourinho'nun vazgeçilmezi Maximin
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17 Aralık 2024 15:16
Fenerbahçeli Allan Saint-Maximin sergilediği futbolla dikkat çekiyor.

Fransız futbolcu, sol kanattaki dinamizmiyle rakiplerine zor anlar yaşatıyor. Hızı ve çalım yeteneğiyle de dikkat çeken Saint-Maximin, teknik direktör Jose Mourinho'nun değişilmezleri arasına girdi.

Fenerbahçe formasını 21 kez giyen Fransız sol kanat, bu maçların 17'sine 11'de başladı. 3 kez fileleri sarsan Saint-Maximin, 3 de gol pası verdi.

Ligde maç başına 1,4 kez kilit pas veren 27 yaşındaki futbolcu, her maç ortalama üç kez başarılı dribbling yaparak takımının atağa çıkmasında pay sahibi oldu.

Sezon başında Al-Ahli'den kiralanan Fransız futbolcu için Fenerbahçe, Arap ekibine 8 milyon euro ödedi. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Saint-Maximin'in bonservisinin alınması konusunda sarı lacivertli yönetim henüz kararını vermedi.

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