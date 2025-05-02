Mourinho'nun kaderi 5 maça bağlı!

Lider Galatasaray'la aradaki puan farkının 5'e çıkmasının ardından yönetim içinde de bazı soru işaretlerinin oluştuğu ifade ediliyor. Eğer fark daha da açılırsa, Mourinho'nun durumu yönetim kurulu tarafından yeniden değerlendirmeye alınabilir.
Taraftarların özellikle derbilerde alınan kötü sonuçlar sonrası tepkisini artırması, teknik heyeti baskı altına alırken; Mourinho'nun sezon boyunca kadro tercihleri ve sürekli sistem değişiklikleri de eleştiri konusu olmuş durumda.
Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı oynanan maçlarda galibiyet alınamaması, sabırları zorlayan faktörler arasında.
FORMASYON ARAYIŞI
Fenerbahçe'de gözler pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisine çevrilmiş durumda. Ancak Jose Mourinho'nun sahaya nasıl bir 11 ve hangi taktikle çıkacağı belirsizliğini koruyor.
Bunun en büyük nedeni ise Filip Kostic'in forma giyemeyecek olması. Tecrübeli kanat oyuncusunun sahada olduğu dönemde 3-4-1-2 dizilişine geçen Fenerbahçe, bu sistemle daha dinamik bir oyun sergilemişti.
MAXIMIN FAKTÖRÜ
Ancak Kostic'in yokluğu, Mourinho'yu yeni arayışlara itti. Tecrübeli çalıştırıcının bu nedenle derbide 4-4-2'ye dönmeyi planladığı ve antrenmanlarda her iki sistemi de denediği öğrenildi. Son haftalarda performansını yükselten Allan Saint-Maximin'in, cezalı Kostic'in yerinde değerlendirilmesi gündemde. Mourinho'nun nihai kararını son idmanın ardından vermesi bekleniyor.
Öte yandan, derbinin ardından ligde kalan dört maçta yine 3-4-1-2 sisteminin uygulanacağı belirtiliyor. Teknik heyet, bu dizilişin takımın temposunu artırdığı görüşünde.
Taraftarların özellikle derbilerde alınan kötü sonuçlar sonrası tepkisini artırması, teknik heyeti baskı altına alırken; Mourinho'nun sezon boyunca kadro tercihleri ve sürekli sistem değişiklikleri de eleştiri konusu olmuş durumda.
Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı oynanan maçlarda galibiyet alınamaması, sabırları zorlayan faktörler arasında.
FORMASYON ARAYIŞI
Fenerbahçe'de gözler pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisine çevrilmiş durumda. Ancak Jose Mourinho'nun sahaya nasıl bir 11 ve hangi taktikle çıkacağı belirsizliğini koruyor.
Bunun en büyük nedeni ise Filip Kostic'in forma giyemeyecek olması. Tecrübeli kanat oyuncusunun sahada olduğu dönemde 3-4-1-2 dizilişine geçen Fenerbahçe, bu sistemle daha dinamik bir oyun sergilemişti.
MAXIMIN FAKTÖRÜ
Ancak Kostic'in yokluğu, Mourinho'yu yeni arayışlara itti. Tecrübeli çalıştırıcının bu nedenle derbide 4-4-2'ye dönmeyi planladığı ve antrenmanlarda her iki sistemi de denediği öğrenildi. Son haftalarda performansını yükselten Allan Saint-Maximin'in, cezalı Kostic'in yerinde değerlendirilmesi gündemde. Mourinho'nun nihai kararını son idmanın ardından vermesi bekleniyor.
Öte yandan, derbinin ardından ligde kalan dört maçta yine 3-4-1-2 sisteminin uygulanacağı belirtiliyor. Teknik heyet, bu dizilişin takımın temposunu artırdığı görüşünde.