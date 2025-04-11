Mourinho'nun ikilemi: Üçlüyle çift mi, dörtlüyle tek mi?

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Kümede kalma mücadelesi veren rakip karşısında çok kritik bir maça çıkacak Sarı-Lacivertlilerde Jose Mourinho ve ekibi, maç planı konusunda ikilemde kaldı.
Ligin ikinci yarısında geçtiği üçlü savunma ve çift santrforlu düzende takıma çıkış yakalatan Portekizli çalıştırıcı, son Trabzonspor karşılaşmasında sürpriz bir hamleyle dörtlü defans ve tek santrfora geri dönerek galibiyete ulaşmıştı.
TALISCA'NIN YERİ GARANTİ
Mourinho ve yardımcıları Sivas'a karşı hangi planı uygulayacaklarına karar vermeye çalışıyor.
Üçlü savunmadan vazgeçilmemesi durumunda Talisca'ya santrfor arkasında yer açmak için Amrabat'ın kesilip Szymanski'nin 8 numaraya geçmesi bekleniyor.
Dörtlüye devam edilirse 10 numaradaki Talisca'nın solunda Maximin, sağında Oğuz Aydın'ın oynaması muhtemel.
Sol bekte bir kez daha Mert Müldür'ün şans bulup Kostic'in yabancı sınırı nedeniyle kadro dışında kalması muhtemel gözüküyor.
Mourinho'nun iki sistemde de Tadic'i kulübeye çekeceği öğrenildi.
EN-NESYRI'YE ORUÇ YARAMADI
Bu arada Sarı-Lacivertlilerde son dönemin formsuz ismi Youssef En-Nesyri'ye oruç yaramadı.
Aralık-Ocak-Şubat döneminde attığı gollerle yıldızını parlatan Faslı santrfor, Ramazan ayının başladığı mart ayından bu yana sadece bir gol atabildi.
Jose Mourinho'nun oruç döneminde aldığı kilolar nedeniyle En-Nesyri'yi ilk 11'den kestiği iddia edildi.
Kaynak: Nefes gazetesi
Kümede kalma mücadelesi veren rakip karşısında çok kritik bir maça çıkacak Sarı-Lacivertlilerde Jose Mourinho ve ekibi, maç planı konusunda ikilemde kaldı.
Ligin ikinci yarısında geçtiği üçlü savunma ve çift santrforlu düzende takıma çıkış yakalatan Portekizli çalıştırıcı, son Trabzonspor karşılaşmasında sürpriz bir hamleyle dörtlü defans ve tek santrfora geri dönerek galibiyete ulaşmıştı.
TALISCA'NIN YERİ GARANTİ
Mourinho ve yardımcıları Sivas'a karşı hangi planı uygulayacaklarına karar vermeye çalışıyor.
Üçlü savunmadan vazgeçilmemesi durumunda Talisca'ya santrfor arkasında yer açmak için Amrabat'ın kesilip Szymanski'nin 8 numaraya geçmesi bekleniyor.
Dörtlüye devam edilirse 10 numaradaki Talisca'nın solunda Maximin, sağında Oğuz Aydın'ın oynaması muhtemel.
Sol bekte bir kez daha Mert Müldür'ün şans bulup Kostic'in yabancı sınırı nedeniyle kadro dışında kalması muhtemel gözüküyor.
Mourinho'nun iki sistemde de Tadic'i kulübeye çekeceği öğrenildi.
EN-NESYRI'YE ORUÇ YARAMADI
Bu arada Sarı-Lacivertlilerde son dönemin formsuz ismi Youssef En-Nesyri'ye oruç yaramadı.
Aralık-Ocak-Şubat döneminde attığı gollerle yıldızını parlatan Faslı santrfor, Ramazan ayının başladığı mart ayından bu yana sadece bir gol atabildi.
Jose Mourinho'nun oruç döneminde aldığı kilolar nedeniyle En-Nesyri'yi ilk 11'den kestiği iddia edildi.
Kaynak: Nefes gazetesi