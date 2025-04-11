Mourinho'nun ikilemi: Üçlüyle çift mi, dörtlüyle tek mi?

Ligde 8'de 8 yapıp şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de Jose Mourinho ikilemde. Ligin ikinci yarısındaki çift santrforlu üçlü savunma düzenini Trabzonspor karşısında tek santrforlu dörtlü defansa çevirip sonuç alan Portekizli, Sivasspor deplasmanının maç planı konusunda kararsız.

, Fotoğraf; AA
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Mourinho'nun ikilemi: Üçlüyle çift mi, dörtlüyle tek mi?
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11 Nisan 2025 14:41
Süper Lig şampiyonluğu yolunda son 8 haftada 8 final maçına çıkacak Fenerbahçe'de gözler Sivasspor deplasmanına çevrildi.

Kümede kalma mücadelesi veren rakip karşısında çok kritik bir maça çıkacak Sarı-Lacivertlilerde Jose Mourinho ve ekibi, maç planı konusunda ikilemde kaldı.

Ligin ikinci yarısında geçtiği üçlü savunma ve çift santrforlu düzende takıma çıkış yakalatan Portekizli çalıştırıcı, son Trabzonspor karşılaşmasında sürpriz bir hamleyle dörtlü defans ve tek santrfora geri dönerek galibiyete ulaşmıştı.

TALISCA'NIN YERİ GARANTİ

Mourinho ve yardımcıları Sivas'a karşı hangi planı uygulayacaklarına karar vermeye çalışıyor.

Üçlü savunmadan vazgeçilmemesi durumunda Talisca'ya santrfor arkasında yer açmak için Amrabat'ın kesilip Szymanski'nin 8 numaraya geçmesi bekleniyor.

Dörtlüye devam edilirse 10 numaradaki Talisca'nın solunda Maximin, sağında Oğuz Aydın'ın oynaması muhtemel.

Sol bekte bir kez daha Mert Müldür'ün şans bulup Kostic'in yabancı sınırı nedeniyle kadro dışında kalması muhtemel gözüküyor.

Mourinho'nun iki sistemde de Tadic'i kulübeye çekeceği öğrenildi.

EN-NESYRI'YE ORUÇ YARAMADI

Bu arada Sarı-Lacivertlilerde son dönemin formsuz ismi Youssef En-Nesyri'ye oruç yaramadı.

Aralık-Ocak-Şubat döneminde attığı gollerle yıldızını parlatan Faslı santrfor, Ramazan ayının başladığı mart ayından bu yana sadece bir gol atabildi.

Jose Mourinho'nun oruç döneminde aldığı kilolar nedeniyle En-Nesyri'yi ilk 11'den kestiği iddia edildi. 

 
Kaynak: Nefes gazetesi
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