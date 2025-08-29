Mourinho'nun en kısa serüveni: Fenerbahçe

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.
1 Temmuz 2024'te göreve başlayan Portekizli teknik adam, sarı-lacivertlilerin başında 62 resmi maça çıktı.
Bu istatistikle birlikte Jose Mourinho'nun kariyerinde en kısa süre görev yaptığı takım Fenerbahçe oldu.
Mourinho'nun görev aldığı takımların başında çıktığı maç sayıları şöyle:
Fenerbahçe: 62 maç
Tottenham: 86 maç
Porto: 100 maç
Inter: 108 maç
Roma: 113 maç
Manchester United: 151 maç
Real Madrid: 178 maç
Chelsea: 328 maç