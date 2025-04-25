Mourinho için Suudi Arabistan iddası: Yüksek teklife gidebilir!

Süper Lig'de Kayserispor beraberliği ile birlikte liderin 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun geleceği belirsiz.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Mourinho için Suudi Arabistan iddası: Yüksek teklife gidebilir!
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25 Nisan 2025 11:08
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun geleceğine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı.

İKİ SUUDİ KULÜBÜ PEŞİNDE

Takımdan ayrılabileceği söylenen Portekizli çalıştırıcının peşinde iki Suudi Arabistan kulübünün olduğu öne sürülüyor. Ayrıca bu iki kulübün Mourinho için yıl sonunda astronomik bir teklif hazırlığında oldukları da gelen bilgiler arasında. Takımlardan birinin Suudi Pro Lig'e yükselen NEOM FC olduğu söylenirken diğerinin ise henüz isminin belirsizliğini koruduğu ifade ediliyor.

SICAK GÜNLER YAŞANABİLİR

İyi bir teklif geldiği takdirde Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'yi bırakıp Körfez'de çalışmak istediği aktarılıyor. 62 yaşındaki hocanın ayrıldığı takdirde Sarı- Lacivertliler'in yerli bir hocayla yeni sezona devam edeceği iddia ediliyor. Mourinho'nun adı daha önce Portekiz ve Brezilya milli takımları ile gündeme gelmişti.

Ligde son oynanan Kayserispor maçının ardından Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de eleştiriler yönetim ve Mourinho'ya yöneltilmişti. Kanarya ile 2024 Haziran ayında sözleşme imzalayan Mourinho'nun Sarı-Lacivertliler ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Ancak hoca konusunda her an yeni gelişmelerin olması sıcaklığını koruyor. 

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