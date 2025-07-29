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Mourinho'dan 'satılabilir' raporu!

Teknik Direktör Jose Mourinho, Brezilyalı yıldızın satışına onay verdi. Portekizli çalıştırıcının yönetime sunduğu raporda Talisca için "satılabilir" notu yer aldı.

calendar 29 Temmuz 2025 11:50 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2025 12:04
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
Mourinho'dan 'satılabilir' raporu!
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bir yandan da kadro planlaması kapsamında ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Geçen sezonun devre arasında Al Nassr'dan büyük beklentilerle transfer edilen Anderson Talisca için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, teknik direktör Jose Mourinho, Brezilyalı yıldızın satışına onay verdi. Portekizli çalıştırıcının yönetime sunduğu raporda Talisca için "satılabilir" notu yer aldı.

TALISCA KALMAK İSTİYOR AMA...


Talisca cephesi ise farklı düşünüyor. Sambacı, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ve takımda kalmak istediğini belirtti. Ancak kulübün ekonomik planlaması doğrultusunda Brezilyalı yıldızın yüksek maaşı sıkıntı yaratıyor.

Yıllık yaklaşık 10 milyon Euro kazanan Talisca için Flamengo devrede. Ancak Güney Amerika temsilcisi, oyuncudan ciddi bir maaş indirimi talep ediyor.

ZARAR ETMEDEN VEDA PLANI

Fenerbahçe yönetimi ise bu süreçte Talisca'dan minimum zararla çıkmanın yollarını arıyor. Sarı-lacivertliler, transferin gerçekleşmesi halinde hem maaş yükünden kurtulmak hem de bonservis geliri elde etmek istiyor.

Talisca'nın geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Transferin kaderini ise Brezilyalı yıldızın alacağı maaş indirimi kararı belirleyecek.

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