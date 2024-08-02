Mourinho'dan şaşırtan Ferdi kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nu Lille karşılaşmasında orta sahada oynatmayı planlıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mourinho'dan şaşırtan Ferdi kararı
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02 Ağustos 2024 08:38
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ezber bozmaya devam ediyor. Sezon başından bu yana çalıştığı kadroyu ancak 1-2 değişiklikle sahaya süren Portekizli teknik adam, Fred'in sakatlığında bu bölgeyi emanet edeceği futbolcu konusunda titiz bir çalışma yürütüyor.

Jose Mourinho'nun 8 numara için adı ön planda olan Mert Hakan Yandaş'ı yedek kulübesinde oturtması, takımın ateşleyicisi olarak ikinci 45'lerde sahaya sürmesi yine sürpriz olmayacak. EURO 2024'teki futbolu ile tüm Avrupa devlerinin transfer listesini süsleyen Ferdi Kadıoğlu ise tecrübeli çalıştırıcının yine jokeri olmaya aday.

FERDİ 8 NUMARAYA

Tatilden döner dönmez, İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda oynanan ilk maçta Ferdi'yi orta alanda görevlendiren Mourihno'nun, Lille maçlarında da milli oyuncuyu Fred'in yerine 8 numarada oynatması bekleniyor. Kısaca Ferdi Kadıoğlu, bu sezon takımın en kilit oyuncusu olmaya şimdiden aday görünüyor.

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