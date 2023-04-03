Mourinho'dan geleceği için açıklama!

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, geleceği için konuştu. Portekizli teknik adam, "Bir yıl daha sözleşmem kaldı. Ama bazen sözleşmeler en önemli şey değildir." diye konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mourinho'dan geleceği için açıklama!
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03 Nisan 2023 21:18
Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho geleceği için açıklamalarda bulundu.

İtalyan ekibi ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Portekizli hoca, sözleşmesinin son yılında takımda kalıp kalmayacağına yönelik soruya, "Arkadaşlarımla ve gazetecilerle geleceğim hakkında konuşmuyorum" cevabını verdi.

Mourinho, sözlerini, "CEO'muz Berardi birkaç ay önce kalacağımı söyledi ancak bu onun yorumu. Sözleşme açısından bir yılım daha kaldı, ancak bazen sözleşmeler en önemli şey değildir" diye tamamladı.

Jose Mourinho yönetimindeki Roma, ligde 28 maç sonunda topladığı 50 puanla 5. sırada yer alıyor. Deneyimli teknik adam, İtalyan ekibi ile geçen yıl UEFA Konferans Ligi'ni kazanma başarısı göstermişti.

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