Moto3'te yarışan Jason Dupasquier, Mugello'daki yarışın sıralama turları sırasında kaza geçirmişti.
Helikopterle hastaneye kaldırılan Jason Dupasquier'in tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.
Geçtiğimiz yıl Moto3'e giriş yapan Dupasquier, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtulamadı.
Helikopterle hastaneye kaldırılan Jason Dupasquier'in tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.
Geçtiğimiz yıl Moto3'e giriş yapan Dupasquier, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtulamadı.