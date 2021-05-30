Moto3 sürücüsü Dupasquier yaşamını yitirdi

19 yaşındaki İsviçreli motosikletçi Jason Dupasquier, Mugello'daki Moto3 yarışının sıralama turlarında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Haber; Sporx.com
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Moto3 sürücüsü Dupasquier yaşamını yitirdi
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30 Mayıs 2021 13:49
Moto3'te yarışan Jason Dupasquier, Mugello'daki yarışın sıralama turları sırasında kaza geçirmişti.

Helikopterle hastaneye kaldırılan Jason Dupasquier'in tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

Geçtiğimiz yıl Moto3'e giriş yapan Dupasquier, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtulamadı.

 


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