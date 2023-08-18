Morutan imzaya gidiyor!

Galatasaray transfer haberleri: MKE Ankaragücü, Olimpiu Morutan'ın kiralık transferi için Galatasaray'la anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Morutan imzaya gidiyor!
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18 Ağustos 2023 21:02
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Galatasaray'dan Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katıyor.

Başkent ekibi, Rumen futbolcunun kiralık transferi için Galatasaray'la yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı.

Morutan, kısa süre içerisinde Ankara'ya gidecek ve yeni takımına imza atacak.

Galatasaray'ın 2021 yazında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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